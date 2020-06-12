Грузия не будет портить отношения с Украиной из-за Саакашвили: глава МИД выступил с заявлением

Юрий Сергиенко Политика 18:05, 12.06.2020 Обновлено: 18:06, 12.06.2020

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что не допустит ухудшения стратегических отношений с Украиной из-за главы Исполнительного совета реформ Михеила Саакашвили.

Об этом глава МИД сказал журналистам 12 июня, комментируя вызов украинского посла после заявления Саакашвили о парламентских выборах в Грузии, пишет "Грузия Online".

В МИД Грузии заявили, что не будут портить отношения с Украиной из-за Саакашвили
eadaily.com

"Исходя из наших стратегических отношений, мы не допустим, чтобы из-за одного осужденного и разыскиваемого человека наше партнерство оказалось под угрозой. Даже если он не занимал бы какую-то должность и был бы рядовым гражданином, наше законодательство категорически запрещает иностранному гражданину вмешиваться в наш избирательный процесс", – отметил Залкалиани.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Грузии вызвал посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова для объяснений относительно заявлений главы Исполнительного совета реформ Михеила Саакашвили о предстоящих парламентских выборах в Грузии.

Саакашвили 11 июня опубликовал в Facebook видеообращение, в котором призвал все оппозиционные партии Грузии объединиться на парламентских выборах, которые должны пройти в октябре. Он также заявил, что не собирается смотреть на уничтожение Грузии и сам на выборах будет "на передовой".

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