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9 мая • обновлено в 11:05
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Грузия назвала причину отзыва своего посла из Украины

1.2т
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Грузия отозвала своего посла из Украины, чтобы защитить отношения между странами "от авантюрных политиков".

Как сообщает ТАСС, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя назначение экс-президента страны Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

Георгий Гахария заявил об авантюрных политиках

Георгий Гахария заявил об авантюрных политиках

"Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов. Что сделать для того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями", – отметил он.

По словам грузинского премьера, стратегическим отношениям с Украиной ничего не угрожает.

"Дело обстоит следующим образом: конечно же, грузины и украинцы являются не только стратегическими партнерами. Нас связывает многолетняя история сотрудничества. Из-за безответственных политиков мы не будем ставить под вопрос это стратегическое партнерство и братство между нашими странами и народами", – подчеркнул Гахария.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Грузия отозвала посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

  • Позже МИД Грузии опубликовал полное заявление из-за скандала с назначением Саакашвили.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев не будет отзывать своего посла в Грузии.

  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Саакашвили – гражданин Украины, и ни одна страна мира не может указывать, можно или нет назначать его на ту или иную должность.

  • Высокопоставленный источник в Офисе президента Украины назвал решение Грузии об отзыве посла "выстрелом себе в ногу".

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Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
Теги
дипломат скандалы посол
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