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5 декабря • обновлено в 16:31
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"Грубая дискриминация!" Лавров пожаловался ОБСЕ на Украину

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался международному сообществу на "грубую дискриминацию" русского языка в Украине.

Соответствующее заявление он сделал на заседании министерского совета ОБСЕ в Братиславе (Словакия). Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, российский министр напомнил международной организации, что в контексте гуманитарных проблем, среди прочего, она должна заниматься и "позорным феноменом" негражданства в Латвии и Эстонии, а также дискриминацией русскоговорящих в Украине.

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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Al Jazeera

"В Украине русский язык, на котором говорит большая часть населения, подвергается грубой дискриминации", – сказал Лавров.

Помимо этого, он заявил о "гонениях на каноническую Украинскую православную церковь".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что восстановление двухсторонних отношений между Украиной и Россией зависит от действий официального Киева. Так он прокомментировал встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путин.

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Автор
Марта Рок
Персона
Сергей Лавров
Место
Словакия Братислава
Тег
русский язык
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