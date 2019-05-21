"Грозит потерей России": основатель "ДНР" назвал Зеленского "оружием нового поколения"

Один из основателей "ДНР" Александр Ходаковский назвал президента Украины Владимира Зеленского — "оружием нового поколения, которое грозит развалом России".

Такие мысли он высказал в собственном Телеграмм-канале, назвав Зеленского "врагом с человеческим лицом".

"Зеленский — это оружие против России нового поколения. Запрос на "зеленщину" в России сегодня очень высок, и ситуация вокруг Екатеринбурга это хорошо иллюстрирует", — написал он, вспоминая недавние массовые протесты россиян против строительства храма в сквере.

"Вывод очень тревожный: с одной стороны — очень многое нуждается в обновлении, с другой — советское общество тоже подавало запрос на обновление, и закончилось это развалом. Только тогда мы имели дело с по большей части советскими людьми с высоким уровнем морали и нравственности, а сегодняшнее поколение этими качествами не отличается, и есть очень высокий риск, что обновление "снизу" закончится потерей России. Для чего, собственно, проект "Украина" и создавался. Не смогли в лоб — зайдём с другой стороны", — подытожил он.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ходаковский признал полный провал ''русского мира''.

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