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"Грозит потерей России": основатель "ДНР" назвал Зеленского "оружием нового поколения"

16.2тЧитать материал на украинском

Один из основателей "ДНР" Александр Ходаковский назвал президента Украины Владимира Зеленского — "оружием нового поколения, которое грозит развалом России".

Такие мысли он высказал в собственном Телеграмм-канале, назвав Зеленского "врагом с человеческим лицом".

"Зеленский — это оружие против России нового поколения. Запрос на "зеленщину" в России сегодня очень высок, и ситуация вокруг Екатеринбурга это хорошо иллюстрирует", — написал он, вспоминая недавние массовые протесты россиян против строительства храма в сквере.

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"Вывод очень тревожный: с одной стороны — очень многое нуждается в обновлении, с другой — советское общество тоже подавало запрос на обновление, и закончилось это развалом. Только тогда мы имели дело с по большей части советскими людьми с высоким уровнем морали и нравственности, а сегодняшнее поколение этими качествами не отличается, и есть очень высокий риск, что обновление "снизу" закончится потерей России. Для чего, собственно, проект "Украина" и создавался. Не смогли в лоб — зайдём с другой стороны", — подытожил он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ходаковский признал полный провал ''русского мира''.

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Персоны
Владимир ЗеленскийАлександр Ходаковский
Место
Украина
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
А лугандону-пиз...а по-любому.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Фразой: "Смотри, Россия разваливается!" среднестатистического хохла можно обмануть до шестисот раз в день.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Xозяин Xoxлов, можно,но ты уже в тысячный раз обманутый.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Xозяин Чеченской Бутылки, а ходаковский КАЦАП, хохол или лугандонец?!!
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
🤡 развалит Россию, бу га га😆😆😆😆,дебилы, блять
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