Грозился отдать Украину: в Запорожской области не прошел в Раду фанат "русского мира"

На внеочередных парламентских выборах потерпел поражение народный депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий, который ранее угрожал уехать в Россию вместе со своими территориями (мажоритарным округом №80 в Мелитополе).

Об этом написал в своем блоге украинский журналист Денис Казанский, ссылаясь на данные ЦИК. Так, скандальное заявление нардеп сделал в ноябре 2017 года в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тогда общественник Дмитрий Корчинский призвал пророссийских кандидатов в ходе дискуссии с Балицким уехать "с концами в Россию".

"Вы понимаете, что вот с такой философией, Крым уже уехал, сейчас мы не можем вернуть себе Донбасс. Мы уедем, может быть, округ, который я представляю. Только мы уедем со своими территориями. Вас это совсем не смущает? Что останется, Киевская область?" – высказался Балицкий в ответ.

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Евгений Балицкий YouTube

Как рассказал Казанский, в 2014 году на выборах в Верховную Раду оппоблоковец набрал 30 781 голосов, сейчас же он "пролетел" по своему мажоритарному округу.

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Кроме того, Генпрокуратура в 2017 году открыла на Балицкого уголовное дело сразу по пяти статьям УК: Ст. 110 УКУ "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", ст. 189 УКУ "Вымогательство", ст. 364 УКУ "Злоупотребление властью или служебным положением", ст. 368 УКУ "Получение взятки", ст. 369 УКУ "Дача взятки".

Балицкий в Раде ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, Балицкий известен своими скандальными заявлениями о о "фашистской оккупации" Украины. Он также регулярно посещает аннексированный Россией Крым и поддерживает советские праздники.

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