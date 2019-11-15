Ще не було в Україні влади, де ледь не кожен високо чи середньопосадовець пройшов навчання закордоном, вислухав, а згодом і сам провів десятки семінарів і навчань за грантові гроші про правильні західні практики публічної політики.
І ось результат:
- таємні засідання уряду і комітетів ВР;
- відсутність експертних і громадських обговорень проектів Законів і рішень;
- спроба максимально централізувати розподіл коштів на користь державної влади за рахунок місцевого самоврядування;
- ігнорування галузевих, профспілкових чи інших корпоративних середовищ у своїй діяльності;
- відсутність цивілізованих відносин з медіа...
Все це рівно протилежне тому, що за десятки мільйоні доларів і євро їх вчили, а потім вони інших вчили?!
Щоправда є ще у міжнародних спонсорів влади сподівання на виконання обіцянки про забезпечення безперешкодного доступу до українського ринку землі транснаціональними корпораціями і міжнародними земельними спекулянтами.
А так загалом, Гроші Обами, Трампа, Меркель, Сороса на вітер!
Бо не можна із професійних і космополітичних Коучів, які лише теоретично знають як управляти країною, зробити професійних і патріотичних урядовців!
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