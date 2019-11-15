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15 ноября • обновлено в 11:51
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Николай Томенко
Николай Томенко
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Гроші Обами, Трампа, Меркель, Сороса на вітер!

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Ще не було в Україні влади, де ледь не кожен високо чи середньопосадовець пройшов навчання закордоном, вислухав, а згодом і сам провів десятки семінарів і навчань за грантові гроші про правильні західні практики публічної політики.

І ось результат:

- таємні засідання уряду і комітетів ВР;

- відсутність експертних і громадських обговорень проектів Законів і рішень;

- спроба максимально централізувати розподіл коштів на користь державної влади за рахунок місцевого самоврядування;

- ігнорування галузевих, профспілкових чи інших корпоративних середовищ у своїй діяльності;

- відсутність цивілізованих відносин з медіа...

Все це рівно протилежне тому, що за десятки мільйоні доларів і євро їх вчили, а потім вони інших вчили?!

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Щоправда є ще у міжнародних спонсорів влади сподівання на виконання обіцянки про забезпечення безперешкодного доступу до українського ринку землі транснаціональними корпораціями і міжнародними земельними спекулянтами.

А так загалом, Гроші Обами, Трампа, Меркель, Сороса на вітер!

Бо не можна із професійних і космополітичних Коучів, які лише теоретично знають як управляти країною, зробити професійних і патріотичних урядовців!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
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Украина
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