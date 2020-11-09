Портников указал на тенденцию в заявлениях Кравчука

Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук как опытный политик пытается демонстрировать собственную инициативность и показывать, что он принимает реальное участие в политических процессах.

Об этом заявил политический комментатор и публицист Виталий Портников в интервью "Фактам". Так он ответил на вопрос, зачем Кравчук озвучивал такие тезисы, как, к примеру, прекращение вооруженного конфликта на Донбассе уже в этом году.

"Он точно так же вел себя и тогда, когда был секретарем ЦК Компартии Украины, и когда был действующим президентом Украины (1991−1994 гг., – ред), и в дальнейшем. Демонстрация активности – это один из важных способов сохранения его в большой политике. И с годами ничего не меняется – у первого президента Кравчука большой опыт такого самосохранения", – подчеркнул эксперт.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Верховная Рада готова разработать специальный закон о выборах на Донбассе, в том числе и по мажоритарной системе, но при одном условии. Сначала Украина должна восстановить контроль над всей оккупированной территорией и над украинско-российским участком границы.