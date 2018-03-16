Гройсман заявил о проблемах со здоровьем у Савченко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что подготовка внефракционным нардепом Надеждой Савченко теракта в Верховной Раде, в чем ее подозревает Генпрокуратура, связана с психическими проблемами народного депутата.

Об этом Гройсман сказал в эфире "Радио НВ", отметив, что верит в возможную связь Савченко с Владимиром Рубаном, которого задержали с целым арсеналом оружия.

"Я не видел материалы. То, что я слышал, я в это верю. Я в это верю, и я думаю, что это проблема психического здоровья", - заявил премьер.

Отметим, недавно Надежда Савченко призвала украинцев и военных к госперевороту.

Как ранее сообщал "Обозреватель" Савченко исключили из комитета по национальной безопасности и обороны Украины, также генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о лишении Савченко неприкосновенности, о ее задержании и аресте.