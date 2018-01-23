Гройсман, Яценюк, Аваков: Парубий рассказал о важных встречах на своей кухне

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий принимает на своей кухне ведущих политиков в дни важных голосований или же по четвергам, когда завершается основная работа в парламенте.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

По словам Парубия, он угощает гостей белым вином.

"На самом деле едут еще во время голосования. Очень часто еще во время голосования приезжает премьер-министр, может приехать Яценюк. Как правило, уже после голосования – все с выдохом. Встречаемся мы, как правило, тут – мы пьем кофе. В четверг вечером есть традиция белого вина – по бокалу. Преимущественно итальянское, скажу откровенно. Итальянское наиболее популярное среди друзей. Бутерброды с сыром, ветчиной – немного, потому что все пытаются есть меньше муки", - рассказал о встречах председатель парламента.

По его словам, на них говорят о делах. "Очень редко бывает, что мы обсуждаем что-то отличное от политики. Это уже бывает гораздо позже", - признался он.

"Последний бюджет – я помню Гройсман, Яценюк, Аваков, Бурбак, Герасимов", - перечислил он своих гостей после успешного голосования за смету 2018 года.

Парубий утверждает, что вино для своего бара покупает сам.

"Вот когда четверг вечер... Мы собираемся, я им говорю: ребята, четверг, вечер. Фактически, голосований в пятницу уже нет. И поэтому в завершение недели – все время напряжение, невероятное напряжение... Это такое облегчение", - пояснил спикер.

Как сообщал "Обозреватель", 19 января Андрей Парубий закрыл 7-ю сессию и распустил нардепов на очередные каникулы.