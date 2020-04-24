Бывший премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что власти Украины в ситуации пандемии коронавируса COVID-19 необходимо составить план для экономики на ближайшие три года.

План выхода страны с карантина и кризиса должен охватывать минимум 18 месяцев. Об этом политик сказал в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 24 апреля. Трансляция программы велась в сети (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Владимир Гройсман Скрин видео

Среди ключевых аспектов Гройсман назвал медицину, поддержку бизнеса и социального аспекта – безработных и пенсионеров.

По мнению Гройсмана, реформы децентрализации, образования, инфраструктуры и медицины нужно продолжать.

Как писал OBOZREVATEL, если перед завершением карантина в Украине не организовать массовое тестирование на COVID-19, может произойти катастрофический скачек заболеваемости, считает эксперт института GROWFORD Алексей Кущ.