Гройсман выступил с громким призывом к власти из-за коронавируса

Дарья Дурова Политика 22:54, 24.04.2020 Обновлено: 00:03, 25.04.2020

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что власти Украины в ситуации пандемии коронавируса COVID-19 необходимо составить план для экономики на ближайшие три года.

План выхода страны с карантина и кризиса должен охватывать минимум 18 месяцев. Об этом политик сказал в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 24 апреля. Трансляция программы велась в сети (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Владимир Гройсман
Скрин видео

Среди ключевых аспектов Гройсман назвал медицину, поддержку бизнеса и социального аспекта – безработных и пенсионеров.

По мнению Гройсмана, реформы децентрализации, образования, инфраструктуры и медицины нужно продолжать.

Как писал OBOZREVATEL, если перед завершением карантина в Украине не организовать массовое тестирование на COVID-19, может произойти катастрофический скачек заболеваемости, считает эксперт института GROWFORD Алексей Кущ.

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