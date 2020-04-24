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24 апреля • обновлено в 23:12
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Гройсман выступил с громким призывом к власти из-за коронавируса

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Бывший премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что власти Украины в ситуации пандемии коронавируса COVID-19 необходимо составить план для экономики на ближайшие три года.

План выхода страны с карантина и кризиса должен охватывать минимум 18 месяцев. Об этом политик сказал в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 24 апреля. Трансляция программы велась в сети (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Скрин видео

Среди ключевых аспектов Гройсман назвал медицину, поддержку бизнеса и социального аспекта – безработных и пенсионеров.

По мнению Гройсмана, реформы децентрализации, образования, инфраструктуры и медицины нужно продолжать.

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Как писал OBOZREVATEL, если перед завершением карантина в Украине не организовать массовое тестирование на COVID-19, может произойти катастрофический скачек заболеваемости, считает эксперт института GROWFORD Алексей Кущ.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Реформы в Украине Карантин в Украине Коронавирус Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Владимир Гройсман Савик Шустер
Место
Украина
Теги
реформа видео политика карантин Экономика Украины
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