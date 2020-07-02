Гройсман указал на аморальность заявлений Третьяковой о детях "низкого качества"

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что высказывания народного депутата партии "Слуга народа" Галины Третьяковой о детях "низкого качества" недопустимы.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, у нардепа "нет совести и понимания ценностей".

"Я поставил себе один вопрос: что в голове у этого человека (Третьяковой – ред.). Мне кажется, что там нет ни морали, ни совести, ни вообще понимания ценностей. Украинские дети, какие бы они ни были, в состоятельных семьях, менее зажиточных – это самая высокая наша ценность, которая есть в государстве", – отметил экс-премьер.

По мнению Гройсмана, заявление Третьяковой – это фашистская идеология. Государство, по его словам, должно наоборот – помогать детям, развивать их и делать успешными.

"И когда кто-то заявляет, особенно председатель комитета по социальной политике, что надо стерилизовать женщин, надо прерывать беременность, так я понял ее слова, я считаю, что это абсолютно аморально. Это абсолютно фашистская идеология, которой нет места в нормальном обществе" , - отметил Гройсман.

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