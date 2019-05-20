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Гройсман уходит в отставку: опубликован документ

5.8тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который решил уйти в отставку, уже написал соответствующее заявление в Верховную Раду.

Документ обнародовал в Facebook его пресс-секретарь Василий Рябчук. "В соответствии с частью 2 статьи 115 Конституции Украины прошу принять мою отставку с должности премьер-министра", – сказано в заявлении.

Отметим, о своем решении уйти Гройсман заявил на брифинге в понедельник, 20 мая. По его словам, заявление он подаст в среду, 22 мая, после очередного заседания правительства.

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Заявление Гройсмана

Заявление Гройсмана

Facebook Василия Рябчука

Ранее стало известно о дальнейших планах Гроймана. На следующих выборах в парламент он собирается участвовать со своей политсилой.

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

112 Украина

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Тема
внеочередные выборы в Раду
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Решетников Александр
Решетников Александр
А пиздел "Не уйду!".. Практически ВСЕ педрилыны подельники только тем и занимались, что постоянно пиздели. И нашлось 25% лохов, которые им верили.
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