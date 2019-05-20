Гройсман уходит в отставку: опубликован документ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который решил уйти в отставку, уже написал соответствующее заявление в Верховную Раду.

Документ обнародовал в Facebook его пресс-секретарь Василий Рябчук. "В соответствии с частью 2 статьи 115 Конституции Украины прошу принять мою отставку с должности премьер-министра", – сказано в заявлении.

Отметим, о своем решении уйти Гройсман заявил на брифинге в понедельник, 20 мая. По его словам, заявление он подаст в среду, 22 мая, после очередного заседания правительства.

Заявление Гройсмана Facebook Василия Рябчука

Ранее стало известно о дальнейших планах Гроймана. На следующих выборах в парламент он собирается участвовать со своей политсилой.

Владимир Гройсман 112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая в Верховной Раде состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Во время речи глава государства объявил о роспуске Верховной Рады.

В парламенте уже заявили, что шокированы заявлением президента Зеленского о роспуске и назначением досрочных выборов. Депутаты намерены обжаловать решение главы Украины.

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