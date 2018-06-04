Гройсман созвал срочное совещание Кабмина

Премьер-министр Владимир Гройсман созвал срочное совещание в Кабинете министров.

Об этом сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко во время согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, передает УНИАН.

Отмечается, что после выступления он попросил разрешения покинуть заседание совета, поскольку должен "отбыть на срочное совещание КМУ, которое началось в 12:00, где будут обсуждаться, в том числе, и все последние резонансные события; нужно обсудить и принять необходимые решения".

Новости Гройсман призвал украинцев строить свою страну

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман заявил о своей возможной отставке в случае непринятия Радой закона об Антикоррупционном суде.