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Гройсман созвал срочное совещание Кабмина

25.3тЧитать новость на украинском

Премьер-министр Владимир Гройсман созвал срочное совещание в Кабинете министров.

Об этом сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко во время согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, передает УНИАН.

Отмечается, что после выступления он попросил разрешения покинуть заседание совета, поскольку должен "отбыть на срочное совещание КМУ, которое началось в 12:00, где будут обсуждаться, в том числе, и все последние резонансные события; нужно обсудить и принять необходимые решения".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман заявил о своей возможной отставке в случае непринятия Радой закона об Антикоррупционном суде.

Персоны
Владимир ГройсманВячеслав Кириленко
Место
УкраинаКиев
Объекты
Верховная Рада УкраиныКабинет министров Украины
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Пелюх Світлана
Пелюх Світлана
Гройсман і його команда завели країну за критичну межу існування, тепер буде маніпулювати своєю відставкою!!! Україна буде безмежно вдячна за це рішення, тільки і Порошенка не забудьте за собою!!! Ми вже вашим стабільно жебрацьким життям ситі!!! Звільнення не за горами, адже вже немає сили більше витримувати ваші реформи на винищення українців, як нації!!!
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Гавриленко Наташа
Гавриленко Наташа
Пелюх Світлана, жебракуєш бідолашна? А работать не пробовала? Не хрен сидеть на Обозе и сопли на кулак наматывать.
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Пелюх Світлана, хваит брехать. Гройсман, конечно, не святоша, но вы не городите ерунду.
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