Гройсман сообщил, когда можно провести новые выборы в Раду

Следующие внеочередные выборы в Верховную Раду можно провести одновременно с местными выборами в 2020 году после реформирования парламента.

Такое мнение высказал премьер-министр, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если мы сейчас сформируем Верховную Раду из 423 депутатов по старой системе, это означает, что мы пять лет должны жить в такой ситуации? Это неправильно. Поэтому, как только мы его (парламент) сформируем, надо провести реформу, снять неприкосновенность", – рассказал он.

По словам премьера, надо чтобы президент подписал открытые списки, уменьшить количество депутатов, закрепить децентрализацию в Конституции, и через какой-то период идти на выборы.

В то же время он подчеркнул, что следующие выборы необходимо проводить не летом, а "весной 2020 года или осенью 2020 года, объединив эих с местными выборами, чтобы было дешевле".

Избирательная урна РБК-Украина

По его мнению, 250 депутатов парламента – это оптимальное количество для того, чтобы было и представительство всей Украины, и эффективность принятия необходимых решений.

"Более того, внедрение открытых списков повысит качество избрания в парламент", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля.

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