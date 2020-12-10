Гройсман рассказал о дискредитационной кампании против себя и кто мог ее заказать

В течение последних полгода против премьер-министра Украины 2016-2019 гг. Владимира Гройсмана продолжается кампания, направленная на его дискредитацию. Причем стоят за этим "черным пиаром" сразу несколько заказчиков.

Об этом он сам рассказал в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман, отметив, что это может быть любой из политических сил, кто может считать его конкурентом в предвыборной гонке (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Все, для кого я могу быть опасным с точки зрения избирательной кампании (могут быть заказчиками – ред.). Весь спектр возьмите политических сил. Я могу сказать, что (у меня же нет прямых доказательств, но я вижу с какой стороны это идет) я думаю, что примерно 80%. Я кого-то обвинять не хочу", – отметил Гройсман.

Однако он выразил мнение, что заказчиков может быть несколько и они не работают слаженно.

"Я думаю, что несколько таких заказчиков, которые, может, даже не синхронизируются между собой, а больше эту информацию разгоняют. Я хочу сказать, чтобы вот так просто оболгать, например, меня – на это надо быть негодяем и подонком, чтобы такие вещи говорить. Но я считаю, что всему свое время и все станет на свои места", – уверен экс-премьер.

Гройсман рассказал о кампании против себя Скриншот видео

Также он выразил благодарность украинцам за рост уровня электоральной поддержки и назвал возможные причины желания конкурентов его дискредитировать.

"То, что происходит в социологии сейчас, то, что говорят украинцы, то, что я вижу – действительно, доверие растет, и во-первых, это для меня большая честь. Я очень благодарен людям за то, что они верят в меня. Со своей стороны, это для меня очень большая ответственность, и я это все понимаю, понимаю. Безусловно, когда люди начинают к тебе хорошо относиться, есть масса тех, кому это не нравится, к сожалению, реалии украинской политики таковы, что в это "болото" хотят бросить любого человека – хороший, нехороший – в этом никто не разбирается", – отметил Гройсман.

"Если ты растешь, значит, ты конкурент, значит, тебя надо максимально мочить. Я это вижу на протяжении долгого времени. Какие выходят фейки, какие обвинения. Я могу сказать совершенно точно, что нет ничего такого, за что мне было бы стыдно. Я считаю, что все, что сегодня против меня запускают, это абсолютная ложь, которая скомпилирована из разных каких-то элементов. Поэтому, я думаю, что время все расставит на свои места", – добавил экс-премьер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Гройсман призвал украинскую власть бесплатно провакцинировать украинцев от коронавируса. Он уверен, что это вопрос национальной безопасности и здоровья нации.