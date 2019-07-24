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Гройсман рассказал, кто может стать новым премьер-министром

6.6т Читать материал на украинском

На пост нового премьер-министра Украины есть сразу три потенциальных кандидата.

Об этом в интервью "ТСН" заявил нынешний глава правительства Владимир Гройсман.

Среди преемников он называет Андрея Коболева, Александра Данилюка и Юлию Тимошенко.

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Также Гройсман добавил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским "нормально общается", но не является фанатом "Квартала 95". С главой государства он познакомился на 60-летнем юбилее Игоря Суркиса.

При этом он отрицает близкие дружеские отношения с пятым президентом Петром Порошенко, у которого дома был только один раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий премьер-министр будет профессиональным экономистом.

Также лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков намекнул, что первый номер "Голоса" Святослав Вакарчук не станет новым премьер-министром Украины.

При этом у Вакарчука сообщили, что новым премьер-министром в новом правительстве может стать экс-заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

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Персоны
Владимир Гройсман Юлия Тимошенко Александр Данилюк Андрей Коболев
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Кого колышет .что там думает Украинский стратег
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