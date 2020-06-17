Гройсман предложил декларировать гражданство: за ложь будут строго наказывать

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинские чиновники, которые имеют отношение к управленческим процессам в государстве, должны декларировать не только доходы, но и гражданство.

В эфире канала "24 Украина" Гройсман предложил принять соответствующий законопроект.Он напомнил, что вступая в должность, каждый управленец принимает присягу служения Украине.

"И если есть другое гражданство, возникает вопрос – а чьих интересов будет придерживаться чиновник? Своего государства или другого? Человек, который работает на родное государство, не может иметь гражданство других стран", – отметил Гройсман.

Политик заявил, что будет настаивать на принятии закона об уголовной ответственности за ложные данные о гражданстве. Поскольку чиновники, по его убеждению, должны работать в интересах Украины, а не других государств.

Гройсман подчеркнул, что вопрос декларирования гражданства со стороны чиновников отныне является не просто идеей или предложением к дискуссии. Все, кто против этой идеи, – должны выйти и сказать, почему против.

"Я буду обращаться к президенту, парламенту, правительству, как к субъектам законодательной инициативы, принять такой закон. Это правильный шаг по отношению к людям. Я лично горжусь своим украинским гражданством", – сказал бывший премьер.

Он добавил, что в свое время на посту главы правительства активно внедрял систему электронного декларирования. Поэтому чиновники перестали скрывать свое имущество.

"Почему же чиновники сегодня должны скрывать гражданство? Люди должны знать и понимать, кого они выбирают и кого назначают на те или иные должности. Это даст возможность всем быть открытыми", – отметил Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине референдум среди первых могут вынести законопроект о двойном гражданстве.