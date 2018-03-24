Гройсман пообещал украинцам хорошие дороги: названы сроки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что через 3-5 лет в стране будут восстановлены дороги.

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, передает "Урядовый портал". Гройсман подчеркнул, что большое внимание будет уделено местным дорогам.

"В 2016 году я взял под свою ответственность вопросы дорог. Объемы финансирования стали значительно больше. Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины. Уже сейчас мы повысили ответственность подрядчиков - создали мобильные группы проверки. Кто халтурил при строительстве, исправит ошибки за свой счет. Также вводим гарантии качества на 5-10 лет", - сказал премьер-министр.

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"За 5 лет мы сделаем более 50% дорог в Украине. Будут сделаны местные дороги, 10 млрд гривен из Дорожного фонда передадим на места. В городах и общинах дорог делается гораздо больше уже сейчас", - заявил Гройсман.

Как писал "Обозреватель", ранее Гройсман заявил о планах связать качественными дорогами все областные центры Украины.