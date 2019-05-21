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Гройсман подал в отставку: премьер впервые объяснил причину

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Премьер-министр Владимир Гройсман передаст Верховной Раде заявление об отставке в среду, 22 мая.

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV и объяснил причины своего поступка.

Гройсман добавил, что воспринимал избрание Зеленского как уникальную возможность принять быстрые решения. В политической части, говорит он, надо быстро изменить выборную часть и открыть списки. Вторая задача - закрепить реформу децентрализации и принять пакет законов.

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Свобода слова на ICTV

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"Я уверен, что под это можно найти большинство в украинском парламенте. Вместо этого сегодня президент, когда вышел на трибуну и приносил присягу, сказал, что надо распустить Верховную Раду. Это очень популярно. И призвал правительство подать в отставку. Я принял для себя решение, что подам в отставку", - отметил Гройсман.

По его словам, Зеленский хочет получить полноту власти в стране и взять на себя ответственность за вызовы:

"Я рассматриваю сегодняшнюю ситуацию как ситуацию новых возможностей. Но по большому счету, решение было совсем другим".

Как сообщал OBOZREVATEL, Гройсман решил уйти в отставку в ответ на заявление президента Владимира Зеленского.

Он заявил о твердом намерении участвовать в предстоящих выборах в Верховную Раду Украины.

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Персоны
Владимир ГройсманВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
7 О Гройсман потребовал от Зеленского представить кандидатуру нового премьера. Зеленский потребовал от Гройсмана закончить хотя бы ВУЗ, диплом которого он купил и показать хотя бы одну собачью будку, которую он построил.
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Надежда Вера
Надежда Вера
Дуже шкода.Не піти з посади після провокації зелі дало б цьому новому президенту привід казати, що міністри тримаються своїх крісел і знову збудити нацдружину і нацжінок. Таким чином шлях для СВОГО прем'єра вже готовий. Отак діє новий порядок - це, як ультиматум зі здачею аналізів: люди честі виконують забажанку хлопчика, а хлопчик і не думав виконувати обіцянки, бо йому вірять 73% ****?
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Кунецкая Раїса, ой полетить хтось скоро до ростова. дав би Бог.
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Кунецкая Раїса, точно йому вірять? чи навіть 44% - голосували не за зельку, а проти порошенка? а після трьох днів цирку на посаді - щоб 10-15% наївних ще йому вірило
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Макарский Александр
Макарский Александр
Следующий премьер будет тоже щирый украинец-цеевропеец тильки маленько картавый
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