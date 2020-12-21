Гройсман назвал причину неэффективной борьбы Украины с COVID-19

Экс-премьер Владимир Гройсман считает, что власть Украины не способна вовремя принимать нужные решения в борьбе с пандемией коронавируса как в медицинском, так и в экономическом аспектах.

По его словам, то, что нужно было бы сделать позавчера, правительство делает послезавтра, и такой разрыв негативно влияет на ситуацию в стране в целом. Таким мнением он поделился в интервью главреду "Гордона" Алесе Бацман.

"Первый – это медицинский аспект, касающийся врачей, инфраструктуры, наличия всего необходимого для лечения. Нужно было больше разворачивать койко-мест, надо было работать на опережение. А этого не было", – заявил политик.

Он отметил, что в экономическом аспекте происходит так же: власть не смогла эффективно подготовиться или дать возможность бизнесу выжить.

"Мы видим сегодня, что приходят предприниматели базового уровня, которые говорят: "Нам не за что жить. То есть мы не можем работать и у нас есть проблемы". Но, к сожалению, насколько я понимаю, их мало кто слышит. И это сильно настораживает", – добавил Гройсман.

По его мнению, украинское правительство "допустило массу ошибок" в экономике. В частности, не открыло в достаточном объеме беспроцентные кредитные линии, а также не ввело настоящие кредитные каникулы. Вместо этого, подчеркнул политик, бизнес просто заставляют "искать деньги везде", чтобы заплатить налоги, которые им, по сути, не с чего уже платить.

"Вот этот комплекс вопросов – он не был решен. Не было четкого плана, и о нем никто, к сожалению, не знает. Есть достаточно неплохие, на мой взгляд, инициативы президента: когда он говорит о том, что 8 тыс. сегодня дать и так далее. Но правительство должно было предложить президенту более эффективные механизмы и заранее", – подытожил Гройсман.

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