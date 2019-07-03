Гройсман и Тимошенко сошлись в острой дискуссии: видео дебатов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко устроили бурную дискуссию об экономическом развитии страны.

Спор между ними разгорелся во время дебатов на программе "Свобода слова" телеканала ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он начался с блиц-вопросов Гройсмана к Тимошенко о том, какого роста экономики удалось добиться в Украине при ее премьерстве.

Гройсман и Тимошенко

Однако лидер "Батьківщини" напомнила главе правительства, что в этот период наша страна, как и весь остальной мир, стала жертвой глобального кризиса.

"Я хочу напомнить вам, что мое премьерство пришлось на период, когда был экономический кризис. Несмотря на такие сложные обстоятельства, мы в 2007 году, половине 2008 года демонстрировали наибольшую динамику роста. Поэтому сейчас говорить о показателях во время кризиса нецелесообразно", – ответила политик премьер-министру.

Владимир Гройсман Скриншот видео

После этого они продолжили спорить о государственном долге Украины. Гройсман уверял, что его львиная доля была сформирована при его двух предшественниках. Однако Тимошенко возразила ему, подчеркнув, что в то время, когда она возглавляла Кабмин, он не увеличился ни на копейку.

"В сегодняшней структуре долга нет ни копейки, позаимствованной нашим правительством. Это официальные цифры МВФ. Мы оставили золотовалютных резервов и передали следующему правительству $32 млрд. Это после сокрушительного кризиса", – сказала глава "Батьківщини".

Кроме того, она попыталась обвинить Гройсмана в резком падении минимальных зарплат и пенсий в валютном эквиваленте.

В свою очередь премьер-министр опроверг ее слова, сославшись на официальные цифры.

Юлия Тимошенко Скриншот видео

"Минимальная заработная плата на 1 декабря 2016 года равнялась $53,5, сегодня – $150. А я сделаю $300. Вы меня услышали? Запишите", – уверенно парировал Гройсман.

Помимо всего политики сошлись в острой стычке, выясняя, кто виноват в слишком высоких ценах на газ и тарифах. Тимошенко выразила уверенность, что в этом виновата нынешняя власть, а Гройсман – что бывшие правительства Украины.

"Сейчас выбор между новыми подходами и старыми. Все надо сделать в этом новом парламенте, чтобы старых подходов и старой политики не было. Тогда у нас будут правильные и верные решения. И страна заживет нормальной качественной жизнью. И я над этим работаю каждый день. И думаю каждое утро!" – завершил горячую дискуссию премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине уже через два года можно увеличить минимальную зарплату вдвое.

В свою очередь Тимошенко обвинила правительство в попытке воспользоваться предвыборным беспорядком и украсть газотранспортную систему Украины.

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