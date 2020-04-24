Бывший премьер-министр Владимир Гройсман и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поссорились в прямом эфире, разговаривая о действиях власти в период пандемии коронавируса COVID-19.

Это произошло на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 24 апреля. Трансляция программы велась в сети (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Арахамия и Гройсман поссорились в "Свободе слова" Коллаж

Гройсман заявил, что у правительства якобы нет четкого экономического плана выхода Украины с карантина.

Арахамия возразил ему, пояснив, что ослабление запретов прописано в соответствии со статистическими данными по росту заболеваемости. Он добавил, что ранее власти пошли на уступки некоторым категориям бизнеса, в частности, пытались восстановить работу рынков.

"Что мы получили вместо этого? Получили резкий всплеск кривой, потому что никто у нас не привык соблюдать никакие правила. Мы хоть 10 законов завтра проголосуем, на них послезавтра наплюют", – сказал глава фракции "Слуга народа".

Гройсман высказал мнение, что нужно было закрывать отдельные "провинившиеся" рынки. Он также раскритиковал введение температурного скрининга на дорогах, заявив, что это вызвало огромные пробки. Политик также сказал, что количество проведенных тестов на COVID-19 в стране слишком мало.

"Когда страна вся оказалась, как раз из-за вашей реформы Супрун, извините за выражение, когда эпидемиологическая служба полностью ликвидирована, когда санэпидем врача в стране нет, когда количество ИВЛ в сотни раз меньше, чем чеки, о чем вы сейчас говорите?" – обрушился с критикой Арахамия.

"Вы разберитесь в материальной части ситуации сейчас, а потом говорите..." – ответил бывший премьер.

"Где господин [Виктор] Ляшко работал до этого, вы знаете?" – спросил Гройсман. Арахамия ответил, что не знает. Его оппонент сказал, что нынешний главный санитарный врач был заместителем директора Центра общественного здоровья.

"Я согласен, глупые регуляции надо забирать... Но я не об этом сейчас, в сторону", – добавил Гройсман, сказав после этого, что уважает Арахамию. Тот ответил ему так же.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Гройсман заявил, что власти Украины в ситуации пандемии необходимо составить план для экономики на ближайшие три года. План выхода страны с карантина и кризиса должен охватывать минимум 18 месяцев.