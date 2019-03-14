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Гриценко: закон о языках необходим

1.1тЧитать материал на украинском

Верховная Рада должна как можно быстрее принять закон о языках, а народные депутаты не могут затягивать этот вопрос.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал Анатолий Гриценко. "Надо, чтобы был закон, который четко определяет статус государственного языка, условия его применения. Закон о языках должен быть. Он будет принят", – подчеркнул Гриценко.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Он считает, что тот факт, что к законопроекту дали две тысячи поправок, означает, что в парламенте больше тех депутатов, которые не желают принимать закон.

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"Это просто затягивание. Люди должны знать, что после того, как Конституционный суд отменил закон о языках Кивалова, сейчас не действует ни один. Этот сектор нашей жизни ничем не урегулирован. Это неправильно", – сказал кандидат в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL, бизнесмены положительно оценили экономическую программу Гриценко "Страна равных возможностей" как такую, что практически полностью соответствует топ-10 приоритетам Украинского совета бизнеса.

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Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
закон-один украинский точка! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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