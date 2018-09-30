Гриценко заинтриговал встречей с Комаровским

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заинтриговал внезапной встречей с врачом-педиатром Евгением Комаровским. Оказывается, событие намечалось довольно давно.

"Долго собирались, наконец "порыбачили" мы с доктором Евгением Комаровским, за рюмкой чая. Обо всем поговорили: как лечить детей, взрослых, как страну лечить. Интересный человек, интересные идеи. Чем быстрее воплотим, тем быстрее все мы выздоровеем. И фигурально, и буквально", - написал Гриценко на своей странице в Facebook.

В комментариях под постом у Гриценко поинтересовались, не созрел ли Комаровский пойти в политику.

"У него своя миссия по жизни", - ответил лидер "Гражданской позиции".