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Гриценко за очищение руководства армии от "паркетных" генералов

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Лидер партии "Гражданская позиция", бывший министр обороны (2005-2007 гг.), кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко считает, что в руководстве украинской армии не должно быть так называемых "паркетных" генералов.

Об этом говорится в президентской программе Гриценко, размещенной на его сайте.

"Не будут руководить армией "паркетные" генералы - на руководящие должности будут назначены боевые офицеры, которые заботятся о жизни солдата и способны одерживать победы", - отмечается в документе.

Кроме того, Гриценко в случае победы на выборах президента собирается осуществить сокращение количества генералов.

"Не будет чрезмерного количества генералов - будет их сокращение согласно стандартам передовых государств", - отмечается в его программе.

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Анатолий Гриценко
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Serov Oleg
Serov Oleg
а,адмиралов треба добавить....спущена на воду еще одна моторная лодка
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Gabor Istvan
Gabor Istvan
вот пусть с себя и начнет
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CARGO 100
CARGO 100
С генералами может и получится, но что делать с героями Украины в ВСУ, которых через одного?
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