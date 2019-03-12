|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Гриценко: я требую отставки главы СБУ

4.1тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что решение Службы безопасности Украины об объявлении 13-14 марта в Мариуполе высокого уровня террористической угрозы является незаконным. В связи с этим кандидат в президенты требует отставки Василия Грицака.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. "Я им не верю – требую отставки главы СБУ!" – подчеркнул политик.

Он рассказал, что вынужден был отменить спланированную и уже анонсированную на 13 марта встречу с мариупольцами из-за того, что СБУ объявила на этот и следующий дни самый высокий "красный" уровень террористической угрозы и ввела в действие соответствующие ограничения.

Новости
Часть избирателей Зеленского першла к Гриценко – эксперты объяснили причины

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба политика

"Закон, на который СБУ ссылается в своем сообщении, дает совершенно четкое определение: "красный", самый высокий, реальный уровень террористической угрозы вводится "в случае совершения террористического акта". Не в ожидании – в случае совершения, так и только так требует Закон!" – отмечает Гриценко.

Кандидат в президенты добавляет при этом, что ни одного сообщения о совершении теракта в Мариуполе не было, а в случае действительной угрозы СБУ должна вводить "красный" уровень немедленно, а не откладывать на несколько дней.

"СБУ дает террористам целых двое суток, чтобы замести следы? При этом мародерской власти и постоянных провокациях СБУ еще с июля – я уже ничему не удивлюсь. Поэтому не верю. Поэтому и требую отставки главы СБУ!" – подчеркнул Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко назвал Давида Сакварелидзе своим кандидатом на должность Генерального прокурора Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Тег
СБУ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
19
4
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Grich Lara
Grich Lara
А що поїхати туди пізніше чи раніше не можна,такий занятий кожний білий день?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения