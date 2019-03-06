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Гриценко: я приглашаю на дебаты всех кандидатов, которые не будут прятаться

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Для того, чтобы украинцы пришли на участки с четким пониманием своего выбора, ключевые кандидаты должны принять участие в открытых дебатах.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сказал Анатолий Гриценко, сообщает пресс-служба политика. "Люди должны почувствовать на этих дебатах три вещи: первое - понимает ли будущий президент проблемы, которыми они живут. Второе – предлагает ли будущий президент убедительные пути их решения. Третье – есть ли у него команда, которая будет это делать. И кто входит в эту команду", – сказал Гриценко.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба Анатолия Гриценко

Он подчеркнул, что сейчас избирательная кампания является виртуальной, а 42 кандидата – это катастрофа для избирателя. Именно поэтому Гриценко призывает выйти к людям и "вернуться на землю из этого виртуального мира".

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"Я подтверждаю готовность выйти на прямые дебаты с Петром Порошенко, Юлией Тимошенко, Владимиром Зеленским, с Юрием Бойко, с которыми имею принципиально разные позиции по многим вопросам, но люди должны это увидеть. Кто готов не прятаться за охраной, то я приглашаю", – отметил Гриценко.

По его словам, дискуссия должна быть профессиональной, с острыми вопросами, чтобы после нее люди вышли с четким пониманием своего выбора.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Гражданской позиции" Гриценко назвал кандидатов в президенты, с которыми ведет переговоры об объединении усилий на предстоящих выборах.

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Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Про що дебатувать, коли одне бла-бла. Безкінечне: - я б і те, я б і се...А чому за всі роки - нічого. Скучно, на це навіть коментарі не пишуть люди. Краще патріотично допомагайте Порошенко розбудовувать і захищать країну. Бо з-за вас ще карикатурний Зе, або Ю проскочать... Шануймось!
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Поговорить хочет??)))))
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