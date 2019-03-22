Гриценко: я гарантирую, что ни один канал не будут выключать по команде с Банковой

В демократической стране невозможно давление на средства массовой информации и вмешательство в их работу со стороны властей.

Так кандидат в президенты Анатолий Гриценко прокомментировал отключение канала "1+1" в некоторых областях. "Фальсификация – это не только скупка голосов, но и когда отключают каналы. Это тоже искажение, влияние на общественное мнение. Я гарантирую на посту президента, что ни один канал не будут выключать по команде с Банковой", – отметил Гриценко.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Он добавил, что подобные действия со стороны власти свидетельствуют лишь о страхе. "Это нормальное состояние, когда боятся. Лучше бы они пять лет боялись и не врали, а не мародерствовали. А сейчас уже поздно", – отметил Гриценко.

Напомним, ранее Гриценко говорил, что в Украине роль честной журналистики важнее, чем роль политиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, на посту президента Гриценко планирует усилить ответственность за коррупцию, легализировав такое понятие как провокация взятки.

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