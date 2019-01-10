Гриценко вызвали на допрос в СБУ

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко сообщил, что получил повестку с вызовом на допрос в Службу безопасности Украины.

Он отметил, что с этим частично связанно его временное исчезновение из информационного пространства страны. Объяснения политик изложил на личной странице в Facebook.

Анатолий Гриценко Сайт Гражданской позиции

"Я никуда не исчез. Минуты посчитаны. Официальное выдвижение, партийный съезд, затем Форум демократических сил. Выверяю избирательную программу, продумываю выступление. Параллельно пакет для регистрации в Центральной избирательной комиссии. Электронная декларация, к ней куча справок и документов лет за надцать. Юристы, нотариус, банк, реестры... А еще повестку на допрос в СБУ получил, очень вовремя. Простите за вынужденную паузу. Я скоро вернусь. Отработаю", — написал политик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января партия "Гражданская позиция", лидером которой является Гриценко, проведет 11 января Форум демократических сил. Он будет посвящен выдвижению политика на пост президента Украины на выборах 31 марта 2019 года.