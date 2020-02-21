Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что решение Московского суда о его заочном осуждении к шести годам колонии, не имеет никакого отношения к праву и справедливости.

Как политик отметил на своей странице в Facebook, он считает терроризмом – действия российских диверсантов на Донбассе, которые убивают украинских военных.

"Как я к этому отношусь? В моем понимании, терроризм – это рейды российских диверсионных групп, которые несут огонь и смерть на нашу с вами землю, это сбивания российским БУКом гражданского лайнера MH17 и убийство почти трехсот невинных гражданских, в том числе детей, это отравление/убийство российским "Новичкам" людей на территории чужих государств", – отметил он.

Гриценко отреагировал на приговор в РФ

По его словам, это действительно терроризм и именно так его понимают в цивилизованном мире.

"К сожалению, терроризм это до сих пор не наказан. А то, что они по указанию Кремля вытворяют в своем "военном суде" – не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости. Пусть беснуются", – написал Гриценко.

Напомним, по данным Следственного комитета РФ тогдашний глава украинского Минобороны просил подрывать российские поезда в приграничных с Украиной регионах, а также автомобили в Москве и Таганроге – якобы в ответ на проводимую российскими спецслужбами деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство украинских силовиков.

Как сообщал OBOZREVATEL :

В России Следственный комитет объявил в розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте украинского политика.

В то же время Гриценко считает уголовное дело, возбужденное против него в РФ, "ответом" на его высказывания в адрес страны-агресоркы.

В Москве (Россия) на суде над бывшим министром обороны Украины Анатолием Гриценко, прокурор потребовал приговорить Украинской к девяти годам колонии общего режима.

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