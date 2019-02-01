Гриценко выиграл суд у нардепа от БПП

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко выиграл суд у депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Александра Бригинца.

Об этом заявил сам Гриценко на пресс-конференции в Виннице.

По его словам, Днепровский райсуд Киева 17 января вынес решение в пользу Гриценко о его иску, признав недостоверной информацию, распространенную Бригинцом в эфире 112 канала и в соцсети Facebook о том, что Гриценко якобы распродал военного имущества на 1,3 млрд грн (когда занимал должность министра обороны Украины в 2005-2007 гг).

Суд обязал Бригинца публично опровергнуть эту информацию.

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Кроме того, на днях Гриценко подал в суд на ЦИК.

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