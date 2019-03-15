Гриценко: в оборонном комплексе надо положить начало системным базовым проектам

Для масштабного развития оборонного комплекса в Украине нужно создать несколько системных базовых проектов на десятилетия вперед и рассекретить государственный оборонный заказ.

Об этом в программе "Право на власть" сказал кандидат в президенты Анатолий Гриценко. "Важно, чтобы государственный оборонный заказ был рассекречен. Чтобы он из инструмента мародерства стал инструментом развития. Тогда через "Укроборонпром", через частные предприятия мы должны начать несколько системных базовых проектов на десятилетия вперед", – считает Гриценко.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Он отметил, что эти проекты должны быть основаны в первую очередь в ракетостроении и военном судостроении.

"Современный ракетный комплекс даст защиту от любого врага. Также требуется замена устаревших систем залпового огня. Военное судостроение: надо разработать базовый корабль. Например, когда мы были в Минобороны, разрабатывали "Корвет". Надо поднять военную судостроительную отрасль", – рассказал Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко заявил, что замешанные в коррупционном скандале с "Укроборонпромом" должны получить высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества и без права на амнистию.

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