Гриценко сократил отставание от Тимошенко – рейтинг GfK

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко по итогам июля 2018 года сократил отставание в президентском рейтинге от лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании GfK Ukraine, проведенного 3-22.07.2018.

Как отмечается в презентации, Гриценко достиг в июле наибольшего своего рейтинга с начала года.

При этом у Тимошенко 23,1% голосов тех, кто определился (рост к июню +0,6%), у Гриценко – 15,5% (рост +2,3%)

Опрос GfK

В июле несколько вырос рейтинг президента Петра Порошенко - до 8,1% (+1,5%).

Опрос GfK

Опрос GfK

Отмечается также, что лидеры баланса доверия стабильны: генпрокурор Юрий Луценко и экс-премьер Арсений Яценюк пользуются наименьшим доверием: -83% и -84% соответственно.

А лидеры доверия: певец Святослав Вакарчук и Анатолий Гриценко.

Опрос GfK

Согласно опросу, больше всего украинцев беспокоят экономические проблемы, обеспокоенность коррупцией уменьшилась.

Опрашивалось 1000 респондентов в возрасте от 16 лет по всей Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Гриценко догоняет в президентском рейтинге Юлию Тимошенко и согласно результатам июльских опросов от Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследования им. Яременко: Тимошенко поддерживают 12,5%, а Гриценко - 9,1% от всех избирателей.