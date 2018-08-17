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Гриценко сократил отставание от Тимошенко – рейтинг GfK

7.6тЧитать новость на украинском

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко по итогам июля 2018 года сократил отставание в президентском рейтинге от лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании GfK Ukraine, проведенного 3-22.07.2018.

Как отмечается в презентации, Гриценко достиг в июле наибольшего своего рейтинга с начала года.

При этом у Тимошенко 23,1% голосов тех, кто определился (рост к июню +0,6%), у Гриценко – 15,5% (рост +2,3%)

Опрос GfK

В июле несколько вырос рейтинг президента Петра Порошенко - до 8,1% (+1,5%).

Опрос GfK

Опрос GfK

Отмечается также, что лидеры баланса доверия стабильны: генпрокурор Юрий Луценко и экс-премьер Арсений Яценюк пользуются наименьшим доверием: -83% и -84% соответственно.

А лидеры доверия: певец Святослав Вакарчук и Анатолий Гриценко.

Опрос GfK

Согласно опросу, больше всего украинцев беспокоят экономические проблемы, обеспокоенность коррупцией уменьшилась.

Опрашивалось 1000 респондентов в возрасте от 16 лет по всей Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Гриценко догоняет в президентском рейтинге Юлию Тимошенко и согласно результатам июльских опросов от Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследования им. Яременко: Тимошенко поддерживают 12,5%, а Гриценко - 9,1% от всех избирателей.

Читайте все новости по теме "социологические опросы" на OBOZREVATEL.

Тема
социологические опросы
Персоны
Анатолий ГриценкоЮлия ТимошенкоПетр Порошенко
Место
Украина
Объект
опрос
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Комментарии на сайте не модерированы
Олег
Олег
Что за рейтинги? Ктоих составляет ?Что за компании? Дурня якась!
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4
2
Groza Did
Groza Did
Да хоть ноздря в ноздрю с бабюлей. Главное - направление гонки. А оно, похоже, в задницу
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3
1
Кротов Даниил
Кротов Даниил
папуасы догоняют папуасов. а папуасы готовы голосовать?
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1
1
Кротов Даниил
Кротов Даниил
Groza Did, папуас ты готов? быдло хочешь тебе бусы подарю?
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1
2
Groza Did
Groza Did
(Кротов Даниил), "а папуасы готовы ...?" - Раздался голос крота из-за соседской выгребной ямы
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3
1

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