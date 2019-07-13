Гриценко снял новый ролик с шахматами

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в своем новом предвыборном ролике заявил о том, что политсила не позволит никому играть Украиной.

"Мировая политика – это как шахматы. Или ты игрок, или играют тобой."Гражданская позиция" не позволит Украиной играть. Никому!", – сказал Гриценко.

Политик обратился к избирателям: "Доверяешь – голосуй! Номер 12!".

Как сообщал OBOZREVATEL лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко снялся в предвыборном ролике вместе с людьми, которые похожи на президента Украины Владимира Зеленского и главу Кремля Владимира Путина.

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