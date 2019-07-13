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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Гриценко снял новый ролик с шахматами

2.5т Читать материал на украинском

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в своем новом предвыборном ролике заявил о том, что политсила не позволит никому играть Украиной.

"Мировая политика – это как шахматы. Или ты игрок, или играют тобой."Гражданская позиция" не позволит Украиной играть. Никому!", – сказал Гриценко.

Политик обратился к избирателям: "Доверяешь – голосуй! Номер 12!".

Как сообщал OBOZREVATEL лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко снялся в предвыборном ролике вместе с людьми, которые похожи на президента Украины Владимира Зеленского и главу Кремля Владимира Путина.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
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Serov Oleg
Serov Oleg
неуж,этот маразматик все надеется пройти в раду?совсем кукушка съехала..
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Макаренко Степан
Макаренко Степан
Serov Oleg, Пройдет, я с женой проголосую
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