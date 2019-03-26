Гриценко: сначала европейская продолжительность жизни, а затем повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в Украине возможно лишь после того, как увеличится продолжительность жизни граждан и они будут иметь достойную медицину и достойную пенсию.

Об этом в программе "Свобода слова" сказал кандидат в президенты Анатолий Гриценко. "Никаких разговоров – это надо остановить немедленно – о повышении пенсионного возраста – эти все правительственные и парламентские решения. Сначала европейская продолжительность жизни, достойная медицина, достойная пенсия, а потом поговорим. По-другому не будет. Человек – это главное", – подчеркнул Гриценко.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Он подчеркнул, что философия новой власти должна быть ориентирована на продолжительность и качество жизни людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко рассказал, что помешало Украине стать членом НАТО в 2015 году и объяснил критерии отбора в Альянс.

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