Гриценко сказал, откуда возьмет 2,5 млн грн на выборы президента-2019

Залоговую сумму для участия в президентских выборах – 2,5 миллиона гривен – лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко предоставят его однопартийцы.

Об этом политик рассказал в эфире телеканала DumskayaTV.

Отвечая на вопрос, есть ли у него необходимая сумма, политик признался: "Я лично нет, но наши партийцы вносили в прошлый раз и сейчас внесут. У нас есть предприниматели, которые открыто задекларируют".

"Все будет абсолютно прозрачно", - заверил Гриценко.

Он также ответил на реплику о том, что такая большая залоговая сумма фактически является препятствием для граждан, которые имеют мотивацию баллотироваться на пост президента, но не имеют необходимых средств. По словам Гриценко, он относится к такой норме "в целом негативно".

В то же время политик убежден в том, что "хотя бы какой-то, очевидно, меньший барьер надо поставить". В частности, для того чтобы "отсечь городских сумасшедших" и сделать защиту от "трехметрового бюллетеня".

Как писал OBOZREVATEL, среди фаворитов президентской гонки самый низкий антирейтинг по состоянию на начало августа 2018 года зафиксирован у лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.