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Гриценко сказал, кто еще может снять кандидатуру в его пользу

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Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко подтвердил, что ведет переговоры с другими кандидатами в президенты, а также политическими партиями и общественными организациями по объединению усилий на предстоящих выборах главы государства.

По его словам, представители гражданского общества призвали его вести переговоры с кандидатами в президенты Игорем Смешко, Русланом Кошулинским, Дмитрием Добродомовым, Романом Бессмертным, Виктором Кривенко и другими. Об этом Гриценко рассказал в эфире телеканала ICTV 4 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба Анатолия Гриценко

"Я не могу по этическим соображениям, пока мы не согласовали, говорить о результате. Но с упомянутыми и другими людьми, представителями гражданского сектора мы проводим эти консультации. И я уверен, что объединятся все, для кого на самом деле Украина выше личных амбиций или какого-то личного интереса", — заявил политик.

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Он подчеркнул, что считает перечисленных кандидатов абсолютно проукраинскими, и надеется, что они также считают недопустимой фальсификацию выборов.

Гриценко выразил надежду, что "свое слово еще скажет" музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук.

Говоря о партии "Сила людей", которая отозвала кандидатуру Дмитрия Гнапа, но не поддержала ни одного из кандидатов, Гриценко сообщил, что к переговорному процессу включились представители ее региональных ячеек.

Лидер "Гражданской позиции" напомнил, что кандидаты, которые подадут заявление в ЦИК об отказе баллотироваться до 7 марта, будут исключены из бюллетеня. Если же кто-то примет это решение позже, напротив его фамилии в бюллетене члены избирательной комиссии должны будут поставить штамп "выбыл".

Как писал OBOZREVATEL:

  • 28 февраля лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко заметили с мэром Львова Андреем Садовым в одном из ресторанов Киева.

  • Анатолий Гриценко сообщил, что на встрече обсуждалось выдвижение на выборы единого кандидата от демократических сил.

  • 1 марта Садовый снял свою кандидатуру на пост президента в пользу лидера партии "Гражданская позиция", экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

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Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Толя ты как чесный претендент должен сказать где бабки от продажи военного имущества в твою каденцию.
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Корнійчук Віктор
Корнійчук Віктор
До Гриценка. Включіть в переговорну групу Коломойського, адже у випадку зняття свого Зелі на вашу користь, він не тільки досягне своєї мети, але і зекономить значні кошти. Бажаю успіху!
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
гриценко должен снять свою кандидатуру и это будет на пользу Украине.
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Venko Alla
Venko Alla
Sirko Bogdan, полностью с вами согласна!!!
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Sirko Bogdan, а хто на користь? ЗеРо?
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