Гриценко сказал, когда расскажет подробности допроса в СБУ

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко сообщил, когда пойдет на допрос в Службу безопасности Украины.
Политик отметил, что все подробности визита в СБУ расскажет после допроса 15 января, написал он в Facebook.
"Завтра в 11:00 вызывают на допрос в СБУ, на Владимирскую, 33. Все подробности — после допроса", — отметил он.
Ранее политик сообщал, что получил повестку с вызовом на допрос в СБУ. Также он добавил, что с этим частично связанно его временное исчезновение из информационного пространства страны.
Анатолий Гриценко
gp.org.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко будет принимать участие в выборах президента Украины 31 марта 2019 года..
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В сети рассказали про ложь и правду о Гриценко.
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