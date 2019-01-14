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Гриценко сказал, когда расскажет подробности допроса в СБУ

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Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко сообщил, когда пойдет на допрос в Службу безопасности Украины.

Политик отметил, что все подробности визита в СБУ расскажет после допроса 15 января, написал он в Facebook.

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"Завтра в 11:00 вызывают на допрос в СБУ, на Владимирскую, 33. Все подробности — после допроса", — отметил он.

Ранее политик сообщал, что получил повестку с вызовом на допрос в СБУ. Также он добавил, что с этим частично связанно его временное исчезновение из информационного пространства страны.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

gp.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анатолий Гриценко
Тег
СБУ
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