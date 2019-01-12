Гриценко сказал, когда пойдет в СБУ

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подтвердил, что его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом он заявил после предоставления документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации его в качестве кандидата на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

"Я подтверждаю, действительно я получил повестку на допрос в СБУ. Я пойду туда во вторник (15 января. - Ред.) в 11:00", - сказал Гриценко.

О причинах допроса политик посоветовал спросить у президента Петра Порошенко: "Он лучше знает, почему меня туда вызывают".

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Лидер "Гражданской позиции" добавил, что на допрос пойдет и прятаться не будет. Он вспомнил, как даже во времена Майдана, когда имел депутатский мандат, ходил на допрос в Главное следственное управление ГПУ.

"Я ходил, не зная, вернусь или нет. Я никогда не прятался и сейчас скрываться не буду. После того, как пройдет допрос в тех пределах, которые определены законом, я вам все сообщу", - заверил Гриценко.

В пресс-службе политика уточнили, что допрос назначен на вторник, 15 января, на 11:00 утра по адресу Владимирская, 33.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Гриценко 12 января подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

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