МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Гриценко сказал, когда пойдет в СБУ

2.2тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подтвердил, что его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом он заявил после предоставления документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации его в качестве кандидата на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

"Я подтверждаю, действительно я получил повестку на допрос в СБУ. Я пойду туда во вторник (15 января. - Ред.) в 11:00", - сказал Гриценко.

О причинах допроса политик посоветовал спросить у президента Петра Порошенко: "Он лучше знает, почему меня туда вызывают".

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Лидер "Гражданской позиции" добавил, что на допрос пойдет и прятаться не будет. Он вспомнил, как даже во времена Майдана, когда имел депутатский мандат, ходил на допрос в Главное следственное управление ГПУ.

Новости
''Гриценко не скрывает от украинцев свою команду; она состоит из ответственных, честных и патриотичных людей'' – Томенко

"Я ходил, не зная, вернусь или нет. Я никогда не прятался и сейчас скрываться не буду. После того, как пройдет допрос в тех пределах, которые определены законом, я вам все сообщу", - заверил Гриценко.

В пресс-службе политика уточнили, что допрос назначен на вторник, 15 января, на 11:00 утра по адресу Владимирская, 33.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Гриценко 12 января подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лютый Вадим
Лютый Вадим
Неуловимый ОнотолЕ , такой смелый , только ссыт за 5 лет , хоть раз , съездить на фронт или пойти в госпиталь к раненым ( крови боится) . Ворюга херов и лживая мразь .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Он прекрасно лично принял участие в развале ....армии...Внёс великую лепту)))))))))))))))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги