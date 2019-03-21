Гриценко сказал, когда будет закон об импичменте

Кандидат в президенты от "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко пообещал в случае победы на выборах президента внести в Верховную Раду законопроект об импичменте.

Об этом политик заявил на акции в Ивано-Франковске и сообщил в Facebook. "Гарант тоже будет нести ответственность за свои действия: среди первых законопроектов я внесу в парламент закон об импичменте", – сказал Гриценко.

Пресс-служба "Гражданской позиции"

По его словам, все, кто будет занимать ключевые должности, будут проходить проверку на полиграфе. "Кто вышел за черту закона – отвечать. Кто украл – возвращать украденное. Честные же – спокойно работать", – добавил кандидат в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко определил три ключевые задачи на посту президента – справедливый суд, энергетическую реформу и реформу силового блока.

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