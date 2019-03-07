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Гриценко сказал, как остановить войну на Донбассе

8.3тЧитать материал на украинском

Для восстановления мира на оккупированном Донбассе Украине в первую очередь необходимо восстановить контроль над государственной границей.

Об этом кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил в эфире ток-шоу "Право на владу", подчеркнув необходимость смены власти в стране после выборов.

"У меня есть план. Но этот план не реализуют мародеры. Первое - перекрыть границу. Тогда можно вводить миротворцев... Но я, возможно, пошел бы на компромисс, поскольку мы не сможем давить первыми: чтобы перекрывали границу [европейские государства] без участия Украины", - сказал Гриценко.

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"Надо расформировать те все фейковые парламенты, правительства. Полностью разоружить. Восстановить общественный порядок. Еще там большие экологические проблемы, их надо отдельно решать. Площади минных полей, это еще пять интенсивных лет работы. Это длительный процесс", - сказал он.

По словам Гриценко, "эта власть будет списывать все на Путина", однако "пока будут править мародеры, Украина не будет сильной".

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

grytsenko.com.ua

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Мезенцев Александр
Мезенцев Александр
і оця людина намагається стати президентом України? він збирається перекривать кордони? там де зосереджено близько 100 тисяч озброєних до зубів росіян з новітньою технікою,літаками,гелікоптерами? що в цього "кандидата в доктора" в голові?
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
"Первое - перекрыть границу"____ДА ОН ГЕНИЙ!!!!!! )))
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Легкий Анатолий
Легкий Анатолий
Коню понятно, если есть грустная лошадь, значит,есть ЛОШАРА
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