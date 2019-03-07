Гриценко сказал, как остановить войну на Донбассе

Для восстановления мира на оккупированном Донбассе Украине в первую очередь необходимо восстановить контроль над государственной границей.

Об этом кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил в эфире ток-шоу "Право на владу", подчеркнув необходимость смены власти в стране после выборов.

"У меня есть план. Но этот план не реализуют мародеры. Первое - перекрыть границу. Тогда можно вводить миротворцев... Но я, возможно, пошел бы на компромисс, поскольку мы не сможем давить первыми: чтобы перекрывали границу [европейские государства] без участия Украины", - сказал Гриценко.

"Надо расформировать те все фейковые парламенты, правительства. Полностью разоружить. Восстановить общественный порядок. Еще там большие экологические проблемы, их надо отдельно решать. Площади минных полей, это еще пять интенсивных лет работы. Это длительный процесс", - сказал он.

По словам Гриценко, "эта власть будет списывать все на Путина", однако "пока будут править мародеры, Украина не будет сильной".

Анатолий Гриценко grytsenko.com.ua

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