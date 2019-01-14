Гриценко сделал заявление в связи с обстрелом авто его соратников

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко прокомментировал обстрел авто двух работников Центрального штаба — пресс-секретаря Европейской партии Украины и главного редактора партийной газеты.

На своей странице в Facebook политик подчеркнул, что недоброжелателям не удастся запугать его и его команду.

"Десять выстрелов из травмата и пробитое колесо в авто супруги, оба в нашем центральном штабе. Хорошо, что обошлось без пострадавших, в это время рядом и в самой машине никого не было. Можно только догадываться, чьих рук это дело", — написал кандидат в президенты.

Автомобиль, который обстреляли неизвестные gp.org.ua

Автомобиль, который обстреляли неизвестные gp.org.ua

"После постоянных провокаций, организованных СБУ против меня и команды в Славянске, Харькове, Днепре, Виннице, Ровно, Хмельницком, Черновцах... после зверского избиения наших партийцев в Одессе... Не запугаете — и не остановите!" — подытожил он.

Анатолий Гриценко Пресс-служба

Напомним, неизвестные обстреляли авто в ночь с 13 на 14 января. По факту преступления вызвали полицию.

Пострадавшие связывают нападение с их работой в избирательном штабе Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января на Съезде Европейской партии Украины было принято решение поддержать на президентских выборах Гриценко в качестве единого кандидата от объединенной демократической оппозиции.

Напомним, что 28 ноября 2018 года в Одессе было совершено бандитское нападение на кандидата в президенты Гриценко во время его рабочей поездки в регион. Во время драки, устроенной титушками, пострадали три члена партии "Гражданская позиция".

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