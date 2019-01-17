Гриценко, Садового и Вакарчука призвал к объединению известный обстрелянный активист

Одесский активист Олег Михайлик, на которого было совершено покушение в сентябре 2018 года, обратился к кандидатам на пост президента Украины Анатолию Гриценко, Андрею Садовому и Святославу Вакарчуку, призвав их объединить усилия и выбрать единого кандидата от демократических сил.

Михайлик предложил политикам стать "врачами" Украины и "реанимировать" страну, дать украинцам "второй шанс на новую жизнь". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Олег Михайлик Facebook Олега Михайлика

"Станьте одной командой! Ради "выздоровления" Украины, оставьте свои личные политические интересы и амбиции. У вас еще будет время их воплотить в жизнь. Ваше объединение нам всем очень нужно уже сейчас! Иначе вы потеряете право на поддержку демократических сил в будущем", — говорится в обращении.

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По его словам, это последний шанс на ближайшие пять лет, чтобы вернуть Украине те приобретения, за которые украинцы, рискуя жизнью, боролись на Революции Достоинства.

"Именно сейчас у нас есть шанс выиграть и завоевать свое достойное будущее. Будущее новой, европейской, справедливой Украины для людей", — подытожил Михайлик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нападение на активиста было совершено 22 сентября в Одессе. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки.

Мужчина пережил клиническую смерть, после чего пришел в сознание.

11 января в Мюнхене (Германия) его прооперировали и достали из легкого пулю. Как отметил Михайлик перед операцией, все оказалось сложнее, и ему придется задержаться в Германии дольше, чем планировалось.

Полиция задержала трех подозреваемых в нападении на одесского активиста.

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