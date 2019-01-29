Гриценко рассказал, почему Ющенко уволил его из Минобороны

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко рассказал, что стало причиной его увольнения из министерства обороны во время президентства Виктора Ющенко.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону. "Последняя капля, почему меня сняли с должности (министра обороны. — Ред.) была связана с Ющенко. …Его сын принес документ. Обращение в Овидиопольской район, такой-то район, тут программа президента, тут миллион рабочих мест. Вот вы только подпишите, там земля есть небольшая, чтобы она пошла под этот сельский совет и там они все сделают и будут рабочие места", — сказал политик.

Анатолий Гриценко пресс-служба Гражданской позиции

Также Гриценко напомнил сыну Ющенко о своем обещании продать эту землю и отказал ему. "Я говорю: классно, только я хочу утонить, может вы не знаете (хотя он знал) тут приблизительно 7 гектаров в стык к 7 километру (крупнейший в стране рынок. — Ред.). Заброшенная воинская часть. А я до этого сделал заявление, что мы через аукцион, фонд госимущества выставим на продажу. И сразу руководитель рынка сказал, как только земля будет выставлена на продажу, он дает миллиард гривен сразу. Поэтому я сказал сыну Ющенко: если вы тех, кто дал это письмо, вы их переубедите, что они дадут миллиард гривен и еще плюс одну — я подпишу. Он так это забрал, и на этом министерство закончилось", — добавил он.

Согласно сообщению одесских СМИ, рынок "7 километр" и военных также связывает уголовное дело. В 2001 году рынок получил от Минобороны землю в обмен на торговые места. Ведомство начало их сдавать торговцам и получать доход.

В 2016 году СБУ и прокуратура заподозрили военных в вымогательстве денег за переоформление договоров с предпринимателями на сумму 900 тысяч долларов. В 2017 году дело передали в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко на допросе в полиции дал показания следователю, который расследует нападение на команду политика в Одессе. Также политик договорился о взаимодействии с Арсеном Аваковым.

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