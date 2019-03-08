Гриценко рассказал о готовящейся манипуляции с военной техникой

18 марта ВСУ передадут военную технику с перебитыми бортовыми номерами, которую уже пиарили ранее.

Об этом заявил кандидат в президенты Анатолий Гриценко в эфире ток-шоу "Право на владу", сославшись на сообщение от одного из офицеров ВСУ

"18 марта планируется пиар-акция Порошенко по передаче будто бы восстановленной техники в войска. На самом деле, перебиваются бортовые номера на уже пропиаренную ранее технику", — прочитал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, социологи уверены, что Гриценко становится лидером в первом туре президентских выборов.

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