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Гриценко рассказал о готовящейся манипуляции с военной техникой

5.3тЧитать материал на украинском

18 марта ВСУ передадут военную технику с перебитыми бортовыми номерами, которую уже пиарили ранее.

Об этом заявил кандидат в президенты Анатолий Гриценко в эфире ток-шоу "Право на владу", сославшись на сообщение от одного из офицеров ВСУ

"18 марта планируется пиар-акция Порошенко по передаче будто бы восстановленной техники в войска. На самом деле, перебиваются бортовые номера на уже пропиаренную ранее технику", — прочитал политик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, социологи уверены, что Гриценко становится лидером в первом туре президентских выборов.

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Очередная бумажная перемога. Но как это не удивительно, скачущее стадо и это схавает.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Пигин Макс, пингвин даже скакать не может.. Стадо этого бумажного полковника уже трижды отрыгнуло и опять ..
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