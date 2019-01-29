|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Гриценко рассказал о допросе в полиции и разговоре с Аваковым

1.1тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко рассказал, что он на допросе в полиции дал показания следователю, который расследует нападение на команду политика в Одессе. Также политик договорился о взаимодействии с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом он написал на своей странице в Facebook сразу после допроса в Главном следственном управлении Национальной полиции.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

"Изложил следователю известные мне факты создания по указанию власти организованной преступной группы в составе генерал-майора Юрия Федорова, генерал-лейтенанта Виктора Кононенко и генерал-майора Александра Довженко, которые организовали, руководили бандитами, а теперь их скрывают от задержания Национальной полицией", — говорится в сообщении.

Новости
Гриценко признался о жилье в Голосеево и даче в Конча-Заспе

Политик также выразил надежду, что правоохранители сделают все, чтобы предотвратить подобные преступления в дальнейшем.

"Имел также разговор с министром Арсеном Аваковым. Договорились о взаимодействии в целях: 1) разоблачения и блокировки "сеток" по скупке голосов и 2) противодействия силовым провокациям во время выборов", — добавил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года в Одессе на Гриценко, его однопартийцев и активистов, которые пришли на встречу с кандидатом в президенты, напали около 30 титушек. Гриценко рассказал, кто и как пострадал при нападении на него.

Также напомним, что Гриценко пообещал легализовать оружие в случае победы на выборах. При этом, по его словам, государство восстановит монополию на применение силы по закону.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Анатолий ГриценкоАрсен Аваков
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги