Гриценко рассказал, о чем его допрашивали в СБУ

Сегодня, 15 января, Служба безопасности Украины допросила кандидата в президенты, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Политик в Facebook рассказал, что его спрашивали о работе экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, который также баллотируется в президенты.

"Допрос в СБУ завершен. Следователя интересовали действия/бездействие в период сдачи Крыма главы СБУ, который (по странному стечению обстоятельств, или наоборот - чтобы избежать ответственности) сейчас пошел в президенты", – сообщил Гриценко.

По его словам, следователь СБУ получил от него исчерпывающие показания.

"Как и следователь ГПУ по тому же вопросу - три года назад", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко представил свою президентскую программу на выборы.

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