Гриценко рассказал, о чем его допрашивали в СБУ

Сегодня, 15 января, Служба безопасности Украины допросила кандидата в президенты, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.
Политик в Facebook рассказал, что его спрашивали о работе экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, который также баллотируется в президенты.
"Допрос в СБУ завершен. Следователя интересовали действия/бездействие в период сдачи Крыма главы СБУ, который (по странному стечению обстоятельств, или наоборот - чтобы избежать ответственности) сейчас пошел в президенты", – сообщил Гриценко.
По его словам, следователь СБУ получил от него исчерпывающие показания.
"Как и следователь ГПУ по тому же вопросу - три года назад", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко представил свою президентскую программу на выборы.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!