Гриценко рассказал, кто за ним стоит

Лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявил, что его не поддерживает никто из украинских олигархов, и что он "никогда и никому не давал обещаний, которые противоречили бы интересам страны".

В то же время, он признал в интервью LIGA.net, что контактирует с американским, европейскими, и рядом азиатских посольств в Украине.

Политик пояснил, что в свете грядущей президентской кампании решает задачу найти людей, которые помогут с финансированием без выставления условий.

"Приятно удивлен: количество таких людей растет, и они сами выходят на связь. Требуют не преференций – чтобы страна и власть стали нормальными, в этом наши позиции совпадают", – заявил экс-министр.

Гриценко отметил, что сейчас его команда разрабатываем выборную стратегию и только потом займется бюджетом.

"Читателей, пожалуй, больше беспокоит вопрос, возьму ли я на себя обязательства, которые заставят меня делать вещи вопреки моим словам. Нет. Я не возьму на себя ни одного подобного обязательства", – заверил он.

"Все, кто даст средства, их фамилии можно будет увидеть в отчете онлайн. Сейчас жесткие правила. Пока, я могу сказать только, что это будут представители среднего и “среднего +” бизнеса, которые имеют честные доходы и являются патриотами. Эти люди заинтересованы в равных условиях для предпринимателей", – добавил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, итоги проведенного в апреле социологического опроса показали, что если бы президентские выборы состоялись в Украине в ближайшее время, больше всего голосов украинцы отдали бы за кандидатуру Анатолия Гриценко.