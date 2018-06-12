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Гриценко рассказал, кто за ним стоит

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Лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявил, что его не поддерживает никто из украинских олигархов, и что он "никогда и никому не давал обещаний, которые противоречили бы интересам страны".

В то же время, он признал в интервью LIGA.net, что контактирует с американским, европейскими, и рядом азиатских посольств в Украине.

Политик пояснил, что в свете грядущей президентской кампании решает задачу найти людей, которые помогут с финансированием без выставления условий.

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"Приятно удивлен: количество таких людей растет, и они сами выходят на связь. Требуют не преференций – чтобы страна и власть стали нормальными, в этом наши позиции совпадают", – заявил экс-министр.

Гриценко отметил, что сейчас его команда разрабатываем выборную стратегию и только потом займется бюджетом.

"Читателей, пожалуй, больше беспокоит вопрос, возьму ли я на себя обязательства, которые заставят меня делать вещи вопреки моим словам. Нет. Я не возьму на себя ни одного подобного обязательства", – заверил он.

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"Все, кто даст средства, их фамилии можно будет увидеть в отчете онлайн. Сейчас жесткие правила. Пока, я могу сказать только, что это будут представители среднего и “среднего +” бизнеса, которые имеют честные доходы и являются патриотами. Эти люди заинтересованы в равных условиях для предпринимателей", – добавил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, итоги проведенного в апреле социологического опроса показали, что если бы президентские выборы состоялись в Украине в ближайшее время, больше всего голосов украинцы отдали бы за кандидатуру Анатолия Гриценко.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на Обозревателе.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
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