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Гриценко рассказал, кто ответит за оккупацию Крыма

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Лидер "Гражданской позиции", кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что президент России Владимир Путин ответит за оккупацию Крыма.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, напомнив, что ровно пять лет назад российский глава подписал соглашение о "присоединении" полуострова.

"За грубое пренебрежение фундаментальными принципами сосуществования цивилизованного мира, за сотни тысяч сломанных судеб и десятки тысяч загубленных жизней, за разграбленный Крым, разрушенный Донбасс он и его приспешники непременно будут держать ответ. Как и Турчинов с Наливайченко, чья бездеятельность развязала руки Путину и привела к потере территорий и масштабному кровопролитию на Донбассе", - отметил Гриценко.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Facebook Анатолия Гриценко

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"Вернуть Крым будет сложно. И пока Путин у власти - сделать это вряд ли удастся. Но мы его вернем. И совершенно точно не сдадим ни под давлением, ни в обмен на любые преференции. Потому что это наша земля. И там живут наши люди", - заключил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко рассказал о своем вкладе в оборону Украины от российской агрессии.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Фееричный старичок, который в своё время распродал военную технику ВСУ ... куда не посмотришь, все ворюги и хотя булаву гетьмана.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Потому что это наша земля. И там живут наши люди.....Крымчане просыпаются утром и вдруг их осеняет, господи, мы же хохлы))))))
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