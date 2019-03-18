Гриценко рассказал, кто ответит за оккупацию Крыма

Лидер "Гражданской позиции", кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что президент России Владимир Путин ответит за оккупацию Крыма.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, напомнив, что ровно пять лет назад российский глава подписал соглашение о "присоединении" полуострова.

"За грубое пренебрежение фундаментальными принципами сосуществования цивилизованного мира, за сотни тысяч сломанных судеб и десятки тысяч загубленных жизней, за разграбленный Крым, разрушенный Донбасс он и его приспешники непременно будут держать ответ. Как и Турчинов с Наливайченко, чья бездеятельность развязала руки Путину и привела к потере территорий и масштабному кровопролитию на Донбассе", - отметил Гриценко.

Анатолий Гриценко Facebook Анатолия Гриценко

"Вернуть Крым будет сложно. И пока Путин у власти - сделать это вряд ли удастся. Но мы его вернем. И совершенно точно не сдадим ни под давлением, ни в обмен на любые преференции. Потому что это наша земля. И там живут наши люди", - заключил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко рассказал о своем вкладе в оборону Украины от российской агрессии.

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